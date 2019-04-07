Uyuşturucu Tacirleri Uyuşturucuyu Satamadan Yakalandı
1 saat önce
Bursa Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor.
Bursa Narkotik
Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Yapılan operasyonda 4 uyuşturucu taciri ellerinde bulunan mallarla birlikte yakalandı.
Üzerinde uyuşturucu madde bulunan 3 şahsı gözaltına alan ekipler, bu şahıslara yaptığı sorguda Bursa genelinde uyuşturucu ticareti yapan 5 kişiyi tespit etti. Bu kişilerin ev iş yerlerine operasyon yapan ekipler, yapılan aramada satışa hazır 35 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve ecstasy hap ele geçirdi. Yapılan operasyonlarda 3 şahıs hakkında kullanmak için uyuşturucu madde almak suçundan işlem yapılırken G.Ç., S.D., K.Ş., Ü.B. ve G.T. isimli şahıslar ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - BURSA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:18 Kaynak: İHA
Hareket Halindeki Trenin Önüne Atlayan Kişi Hayatını Kaybetti! Korku Dolu Anlar Kamerada
Swinger Çetesinden Akılalmaz Yöntem! Ağına Düşürdüklerini HD Kamerayla Kaydetmişler
Silah Çeken Babayı Kızı İkna Etti
Yıldız Parkı'nda Tarihi Duvar Çöktü