Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Tacirleri Uyuşturucuyu Satamadan Yakalandı

Uyuşturucu Tacirleri Uyuşturucuyu Satamadan Yakalandı

1 saat önce

Bursa Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor.

Uyuşturucu Tacirleri Uyuşturucuyu Satamadan Yakalandı, System.String[]
Bursa Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Yapılan operasyonda 4 uyuşturucu taciri ellerinde bulunan mallarla birlikte yakalandı.

Üzerinde uyuşturucu madde bulunan 3 şahsı gözaltına alan ekipler, bu şahıslara yaptığı sorguda Bursa genelinde uyuşturucu ticareti yapan 5 kişiyi tespit etti. Bu kişilerin ev iş yerlerine operasyon yapan ekipler, yapılan aramada satışa hazır 35 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve ecstasy hap ele geçirdi. Yapılan operasyonlarda 3 şahıs hakkında kullanmak için uyuşturucu madde almak suçundan işlem yapılırken G.Ç., S.D., K.Ş., Ü.B. ve G.T. isimli şahıslar ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:18 Kaynak: İHA

Narkotik, Bursa, 3. Sayfa
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