Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu tacirleri yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Uyuşturucu tacirleri yakalandı

1 saat önce

Eskişehir'e il dışından satış için getirilen 1 kilo 224 gram uyuşturucu madde, narkotik ekiplerince ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirleri yakalandı, System.String[]

Eskişehir'e il dışından satış için getirilen 1 kilo 224 gram uyuşturucu madde, narkotik ekiplerince ele geçirildi. Olayda yakalanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.


Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışma neticesinde 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 1 kilo 224 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Polis ekipleri şüpheliler haklarında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan yasal işlem yaptı.


Öte yandan, gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Narkotik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uyuşturucu kullanan gencin sokak ortasındaki görüntüsü yürek burktu
İstanbul'da düğün konvoyunda magandalar sağa sola ateş açtı Ufak çocuk arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu! Olay kameraya yansıdı Türk bayrağının gölgesindeki hayalet köyde uzun yıllardır kimse yaşamıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 16:44:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu tacirleri yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]