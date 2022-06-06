Uyuşturucu tacirleri yakayı ele verdi

Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan 11 şüpheli tutuklanırken, otomobille 335 gram skunk maddesi taşıyan 2 tacir ise yakayı ele verdi.

Denizli'de uyuşturucu madde sevk edileceği yönünde alınan bilgiler üzerine, bir araçta yapılan aramada, 335 gram skunk maddesi ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli ise "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Yapılan bir diğer operasyonda ise çok sayıda satışa hazır vaziyette, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeleri ile yakalanan 11 tacir tutuklandı. - DENİZLİ