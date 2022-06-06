Uyuşturucu tacirleri yakayı ele verdi - Son Dakika
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Uyuşturucu tacirleri yakayı ele verdi

06.06.2022 15:44
Uyuşturucu tacirleri yakayı ele verdi

Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan 11 şüpheli tutuklanırken, otomobille 335 gram skunk maddesi taşıyan 2 tacir ise yakayı ele verdi.

Denizli'de uyuşturucu ticareti yapan 11 şüpheli tutuklanırken, otomobille 335 gram skunk maddesi taşıyan 2 tacir ise yakayı ele verdi.

Denizli'de uyuşturucu madde sevk edileceği yönünde alınan bilgiler üzerine, bir araçta yapılan aramada, 335 gram skunk maddesi ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli ise "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Yapılan bir diğer operasyonda ise çok sayıda satışa hazır vaziyette, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeleri ile yakalanan 11 tacir tutuklandı. - DENİZLİ

Uyuşturucu tacirleri yakayı ele verdi
Uyuşturucu tacirleri yakayı ele verdi
Uyuşturucu tacirleri yakayı ele verdi

YORUMLAR
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İçkili mekanlarda çalışan 1'i yabancı 30 kadına idari işlem uygulandı İçkili mekanlarda çalışan 1'i yabancı 30 kadına idari işlem uygulandı Alkol ve tütün kaçakçıları çok sayıda ürünle yakalandı Alkol ve tütün kaçakçıları çok sayıda ürünle yakalandı
Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu tacirleri yakayı ele verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu tacirleri yakayı ele verdi - Son Dakika
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