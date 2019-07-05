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Uyuşturucu tacirleri, yunuslardan kaçamadı

39 dakika önce

Muğla'nın Fethiye uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu tacirleri, yunuslardan kaçamadı, System.String[]
Muğla'nın Fethiye uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Foça Mahallesi Çalış mevkiinde park halinde olan otomobilden şüphelenen yunus ekipleri araca doğru yöneldi. Polisler otomobilden çalılık alana bir şeyler atıldığını görünce araçta ve etrafta arama yaptı. Yapılan aramada bir miktar esrar ve aracın torpido gözüne metamfetamin ele geçirildi.

Araçta bulunan Zeki. Ö. ve Garip. B. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:23 Kaynak: İHA
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