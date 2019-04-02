Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Tacirlerinden İnanılmaz Yöntem

Uyuşturucu Tacirlerinden İnanılmaz Yöntem

19 dakika önce

Diyarbakır'da düzenlenen bir operasyonda, bal kabağına gizlenmiş 17 paket halinde satışa hazır 3 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu Tacirlerinden İnanılmaz Yöntem, System.String[]
Diyarbakır'da düzenlenen bir operasyonda, bal kabağına gizlenmiş 17 paket halinde satışa hazır 3 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sur ilçesi Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrol ve arama noktasında dün faaliyet esnasında bir minibüsün durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Minibüs içerisinde şüpheli bir şahsın üstünde ve eşyasında arama kararına istinaden yapılan aramada şahsa ait bal kabağı içerisine gizlenmiş, 17 ayrı paket halinde ve satışa hazır 3 kilo 110 gram toz ve 40 gram kubar olmak üzere toplam 3 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi ve alınan talimat uyarınca, ele geçirilen uyuşturucu maddesi muhafaza altına alınmış, olayla iltisaklı 1 şüpheli gözaltına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:22 Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa
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