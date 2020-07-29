Uyuşturucu tacirlerinden kurtarılan Hevsel'de hem tarım, hem ziyaret - Son Dakika

Uyuşturucu tacirlerinden kurtarılan Hevsel'de hem tarım, hem ziyaret

DİYARBAKIR'da geçen yıllarda uyuşturucu tacirlerinin Hint kenevirleri ektiği Dicle Nehri kıyıları ve UNESCO Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarla uyuşturucudan arındırılınca, hem çiftçiler rahatça üretim yapmaya başladı, hem de bölge...

DİYARBAKIR'da geçen yıllarda uyuşturucu tacirlerinin Hint kenevirleri ektiği DİYARBAKIR'da geçen yıllarda uyuşturucu tacirlerinin Hint kenevirleri ektiği Dicle Nehri kıyıları ve UNESCO Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri , güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarla uyuşturucudan arındırılınca, hem çiftçiler rahatça üretim yapmaya başladı, hem de bölge ziyaretçi akınına uğruyor. Diyarbakır 'da önceki yıllarda uyuşturucu tacirleri tarafından Hint keneviri ekilen, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlar sonucu uyuşturucudan arındırılan pandemi süreciyle birlikte de biyoçeşitliliği artan Dicle Nehri kıyıları ve UNESCO Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nde şimdilerde huzur hakim. Nehir kıyısı ve Hevsel Bahçeleri'nde arazisi bulunan çiftçiler, güven ortamı ile birlikte karpuz, marul ve erik gibi ürünlere ağırlık vererek üretime başladı. Hevsel Bahçeleri ile kentin UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde bulunan bir diğer değeri olan tarihi Surlar arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın talimatıyla yaptırılan Millet Bahçesi ile birlikte vatandaşlar da aileleriyle birlikte bölgeye gelmeye başladı.'ŞİMDİ ÇOK GÜZEL' Ailesiyle birlikte geldiği Millet Bahçesi'nin, kentin en önemli değerlerinden biri konumuna geldiğini belirten Ahmet Kuzu, "Buralar eskiden gecekonduydu. Şimdi çok güzel bir park oldu. Bunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 10:27

Kaynak: DHA

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