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Uyuşturucu tacirlerinden müşterilerine: Annem sana yemek gönderiyor

6 saat önce

MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 115 kilo kubar esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerinden müşterilerine: Annem sana yemek gönderiyor, System.String[]

MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 115 kilo kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin, teknik takibe takılmamak için müşterilerine, 'Annem sana yemek gönderiyor, 'Size misafirliğe geliyoruz' diyerek, şifreli konuştukları belirtildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, yaptıkları çalışmayla, Kavaklıdere ilçesinden uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı sonrası 3 şüpheli takibe alındı. Otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapacakları belirlenen şüphelilerin yakalanması için bugün saat 04.00 sıralarında operasyon başlattı. Operasyonda M.Ç., R.S. ve E.S. gözaltına alındı. Araçta, özel eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada 30 kilo kubar esrar ele geçirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 85 kilogram daha kubar esrar bulundu.Şüphelilerin, teknik takibe takılmamak için uyuşturucu madde alacak kişilere, 'Annem sana yemek gönderiyor, 'Size misafirliğe geliyoruz', 'Eczanedeyim, ağrı kesiciyi getiriyorum' şeklinde şifreli konuştuğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan 3 kişinin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kavaklıdere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:02 Kaynak: DHA
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