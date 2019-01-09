Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Tacirlerinden Polise Rüşvet Teklifi

Uyuşturucu Tacirlerinden Polise Rüşvet Teklifi

23 dakika önce

Fatih'te durumundan şüphelenilerek durdurulan iki kişinin üzerinden kokain maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu Tacirlerinden Polise Rüşvet Teklifi, System.String[]
Fatih'te durumundan şüphelenilerek durdurulan iki kişinin üzerinden kokain maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheliler, polislere rüşvet olarak 4 bin 590 lira teklif edince, 'uyuşturucu ticareti' ve 'rüşvetten' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Alınan bilgiye göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, 29 Aralık tarihinde Aksaray'da yapılan denetim ve kontroller sırasında C.S. ve E.Ö. isimli şüpheli iki kişiyi durdurdu. Şüphelilerin üzerinde arama yapan polis ekipleri satışa hazır halde 15 parça kokain türü uyuşturucu madde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler Şehit Vedat Ulusoy Polis Merkezi'ne götürüldükleri sırada iddiaya göre polis ekiplerine salıverilme karşılığında 4 bin 590 lira rüşvet teklif etti.

Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 30 Aralık'ta sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından 'uyuşturucu ticareti' ve 'rüşvet' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:06 Kaynak: İHA

Fatih, 3. Sayfa
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