Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Tacirlerinden Polise Rüşvet Teklifi

Uyuşturucu Tacirlerinden Polise Rüşvet Teklifi

2 saat önce

Uyuşturucu tacirlerinden polise rüşvet teklifi Durumundan şüphelenilerek durdurulan iki kişinin üzerinden kokain maddesi ele geçirildi Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheliler, polislere rüşvet olarak 4 bin 590 lira teklif edince, haklarında 'uyuşturucu ticareti' ve 'rüşvetten' yasal...

Uyuşturucu tacirlerinden polise rüşvet teklifi
Durumundan şüphelenilerek durdurulan iki kişinin üzerinden kokain maddesi ele geçirildi
Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheliler, polislere rüşvet olarak 4 bin 590 lira teklif edince, haklarında 'uyuşturucu ticareti' ve 'rüşvetten' yasal işlem başlatılarak cezaevine gönderildi

İSTANBUL - Fatih'te durumundan şüphelenilerek durdurulan iki kişinin üzerinde kokain maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheliler, polislere rüşvet olarak 4 bin 590 lira teklif edince, 'uyuşturucu ticareti' ve 'rüşvet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, 29 Aralık tarihinde Aksaray'da yapılan denetim ve kontroller sırasında C.S. ve E.Ö. isimli şüpheli iki kişiyi durdurdu. Şüphelilerin üzerinde arama yapan polis ekipleri satışa hazır halde 15 parça kokain türü uyuşturucu madde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler Şehit Vedat Ulusoy Polis Merkezi'ne götürüldükleri sırada iddiaya göre polis ekiplerine salıverilme karşılığında 4 bin 590 lira rüşvet teklif etti.
Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 30 Aralık'ta sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından 'uyuşturucu ticareti' ve 'rüşvet' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
Öte yandan gözaltına alınan C.S. ve E.Ö.'nün adliyeye sevk edilmesi polis kameralarına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:28 Kaynak: İHA

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