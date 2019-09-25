Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu tacirlerine 3 operasyon
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Uyuşturucu tacirlerine 3 operasyon

1 saat önce

Balıkesir polisi, gençleri hedef alan uyuşturucu tacirlerine 3 ayrı operasyon düzenledi.

Uyuşturucu tacirlerine 3 operasyon, System.String[]

Balıkesir polisi, gençleri hedef alan uyuşturucu tacirlerine 3 ayrı operasyon düzenledi. Düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bilhassa çocukları ve gençleri hedef alan uyuşturucu tacirlerine yönelik son 24 saatte yapılan 3 operasyonda toplam 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Polis ekiplerinin İl merkezinde düzenlendiği 3 operasyonda 34 gram skunk, 10 adet uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:44 Kaynak: İHA
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