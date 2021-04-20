Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe: 29 tutuklama - Son Dakika

Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe: 29 tutuklama

İl genelinde drone destekli uyuşturucu operasyonu

BURSA - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Müdürlüğü zehir tacirlerine operasyon düzenledi. 29 kişi tutuklanırken, 7 kişinin soruşturması devam ediyor.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüğü uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 36 kişinin yakalanması için operasyon başlattı. Şüpheli şahısları suçüstü yakalayabilmek için zehir tacirlerini izleyen ekipler, şafak operasyonuyla 36 şüpheliyi gözaltına aldı. Havadan drone destekli yürütülen operasyonda şahısların evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 10 kilo Metamfetamin, 2 kilo 600 gram esrar, 1 kilo 100 gram bonzai, 56 bin adet ecstasy tablet, 56 bin adet yeşil reçeteyle temin edilen hap, 6807 adet captagon, 100 gram kokain, 1 gram eroin, 4 adet hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 11 fişek ile beraber uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen 65 bin 335 lira ve bir miktar döviz ele geçirildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde yakalanan 29 şahıs 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 7 şahıs hakkındaki soruşturma devam ediyor.