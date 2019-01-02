Uyuşturucu Tacirlerine Büyük Darbe Vuruldu
58 dakika önce
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir ay içinde yapılan operasyonlarda uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurdu.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
ve Jandarma
Komutanlığı ekiplerince son bir ay içinde yapılan operasyonlarda uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurdu.
Kocaeli'de son bir ayda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmadı. Düzenlenen operasyonlarda toplamda 239,18 gram esrar, 14 kilo 405 gram eroin, 224 adet ecstasy hap, 21,36 gram metamfetamin, 251 bin 530 adet sentetik ecza ve 500 gram sentetik kannabinoid maddesi elde edildi. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:45 Kaynak: İHA
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