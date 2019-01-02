Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Tacirlerine Büyük Darbe Vuruldu

Uyuşturucu Tacirlerine Büyük Darbe Vuruldu

58 dakika önce

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir ay içinde yapılan operasyonlarda uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurdu.

Uyuşturucu Tacirlerine Büyük Darbe Vuruldu, System.String[]
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir ay içinde yapılan operasyonlarda uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurdu.

Kocaeli'de son bir ayda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmadı. Düzenlenen operasyonlarda toplamda 239,18 gram esrar, 14 kilo 405 gram eroin, 224 adet ecstasy hap, 21,36 gram metamfetamin, 251 bin 530 adet sentetik ecza ve 500 gram sentetik kannabinoid maddesi elde edildi. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:45 Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa
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