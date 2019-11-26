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Uyuşturucu tacirlerine "Çevik" darbesi

6 saat önce

Uyuşturucu tacirlerine "Çevik" darbesi Bayan komutanında aralarında bulunduğu jandarma ekipleri yaptıkları baskında 1 kilo 700 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirdi Evde didik didik arama yapan ekipler, şifreleri çantanın içinde bile uyuşturucu aradı Ekipler evde saklanan...

Uyuşturucu tacirlerine "Çevik" darbesi

Bayan komutanında aralarında bulunduğu jandarma ekipleri yaptıkları baskında 1 kilo 700 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirdi

Evde didik didik arama yapan ekipler, şifreleri çantanın içinde bile uyuşturucu aradı

Ekipler evde saklanan uyuşturucuyu "Çevik" isimli köpeğin yardımıyla buldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine karşı büyük bir mücadele başlatan jandarma ekipleri, bir eve düzenlediği baskında 1 kilo 700 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirdi. Evi didik didik arayan ekipler, şifreleri çantayı bile kontrol ederken narkotik köpek "Çevik" uyuşturucu maddenin gizlendiği dolabı kısa sürede buldu

Gaziantep'te Arıl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarati çalışmaları sonucunda Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ve Nizip Emniyet Müdürlüğü ekipleri Y.K isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Şahıs gözaltına alınırken ekipler, evde geniş kapsamlı bir arama yaptı. Kadın komutanın da katıldığı arama çalışmalarında evde bulunan her yer didik didik arayan ekipler, çiçek saksılarından şifreli çantalara kadar her yeri kontrol etti. Evin ardiye ve odun deposunun bulunduğu bölmeleri de arayan ekipler, uyuşturucu madde bulamadı. Çalışmalarının uzamaması için Çevik isimli narkotik köpeğin desteği ile yapılan aramalarda ise bir dolapta plastik kap ve poşet içerisine zulalanmış olan 1 kilo 700 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi. Evde bulunan uyuşturucu maddelere ve uyuşturucu tartımında kullanıldığı tahmin edilen hassas terazilere el konuldu.

Uyuşturucu tacirlerine Çevik darbesi

Gaziantep, Jandarma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:22 Kaynak: İHA
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