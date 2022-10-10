Uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı - Son Dakika
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Uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı

10.10.2022 10:02
Uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şahıs, 2 ila 15 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şahıs, 2 ila 15 yıl arasında hapis cezalarına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ve İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığınca, 12 Temmuz 2021 tarihine uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan M.A.Ç., T.Y., M.S., E.K. ve R.K. tutuklandı.

Sanıklara ceza yağdı

Tutuklu şahıslar hakkında İnebolu Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada sanıklardan R.K. 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 2 yıl hapis, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. M.A.Ç.'a da 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin TL adli para cezası verildi.

Sanıklardan T.Y. ve M.S. 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan 5'er yıl hapis ve 10 biner TL adli para cezasına çaptırılırken, E.K. hakkında ise 'uyuşturucu madde kullanmak suçundan' 2 yıl hapis cezası verildi. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, İnebolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu tacirlerine ceza yağdı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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