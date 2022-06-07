Uyuşturucu tacirlerine darbe

Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı operasyonları sıklaştırdı. Şüphelendikleri aracı durduran ekipler 5 kişi ve savcılığın soruşturması ile de 3 kişi olmak üzere toplam 8 kişiyi gözaltına aldı. 2'si bayan 8 zanlıdan adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Orhangazi'de uyuşturucu satışını engellemek, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının önüne geçmek için ilçe genelinde yoğun çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceki gün gerçekleştirdikleri operasyonda şüphelendikleri iki aracı kontrol etti. Bursa ve Yalova illerinden gelen A.K (38), H.A. (45), B.A (38), S.A (36), E.K (23) isimli şahıslar ile birlikte Orhangazi ilçesinde bulunan T.K (33), A.S (40) ve M.T (26) uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla yaptıkları aramalarda şahıslardan 10 gram civarında metamfetamin, esrar, uyuşturucu veya uyarıcı madde ile uyuşturucu içimine yarayan çok sayıda aparat, kama, kurusıkı tabanca ve hassas teraziler ele geçirildi. Adliyeye sev edilenlerden A.S. ve S.A. mahkeme tarafından uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA