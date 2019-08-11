Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu tacirlerine darbe
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Uyuşturucu tacirlerine darbe

30 dakika önce

Bayburt merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu tacirlerine darbe, System.String[]
Bayburt merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yapılan uzun süreli çalışmalar sonrasında Bayburt merkezli, Erzurum, Trabzon ve İstanbul illeri ile birlikte 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenerek 8 kişi gözaltına alındı. Operasyonda toplamda; 3,53 gram esrar, 0,69 gram metamfetamin, 0,35 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 164 adet sentetik ecza (ilaç), ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan G.S, M.T ve S.K isimli 3 şahıs tutuklandı. - BAYBURT
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 08:34 Kaynak: İHA
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