Uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı darbe - Son Dakika
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Uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı darbe

04.04.2022 11:11

Uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı darbeMALATYA Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurularak, Malatya merkezli İstanbul ve Van'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda toplamda 131 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı darbe

MALATYA Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurularak, Malatya merkezli İstanbul ve Van'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda toplamda 131 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Malatya emniyet güçleri istihbaratları değerlendirdi. Polis tarafından farklı tarihlerde 3 ayrı operasyon düzenlendi. Malatya merkezli İstanbul ve Van'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda toplamda 131 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 8 şahıs yakalandı. Şahıslardan 4'ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 4 şahsın emniyetteki işlemlerinin halen devam ettiği bildirildi.

Uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı darbe
Uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı darbe
Uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı darbe

YORUMLAR
500
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı darbe - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı darbe - Son Dakika
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