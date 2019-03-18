Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Tacirlerine Eş Zamanlı Operasyon: 8 Gözaltı

Uyuşturucu Tacirlerine Eş Zamanlı Operasyon: 8 Gözaltı

1 saat önce

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu Tacirlerine Eş Zamanlı Operasyon: 8 Gözaltı, System.String[]
Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vatan, Hacıbaba, Düztepe, Fırat, Beybahçe ve Güzelvadi mahallelerinde 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler, yapılan operasyonlarda 50 gram eroin, 80 gram metamfetamin (ateş-buz), 10 gram esrar, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 900 TL, 1 adet pompalı tüfek, 3 adet tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirdi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:04 Kaynak: İHA

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