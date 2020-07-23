Uyuşturucu tacirlerine gece baskını - Son Dakika

Uyuşturucu tacirlerine gece baskını

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve bağlı Grup Amirlikleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Menteşe, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde 7 ayrı noktaya operasyon yapıldı.

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Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve bağlı Grup Amirlikleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Menteşe, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde 7 ayrı noktaya operasyon yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik ekiplerinin teknik analiz ve saha bilgilerinin ardından ilgili Cumhuriyet savcılığından alınan arama kararı sonrası gece saatlerinde Menteşe, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde eş zamanlı 7 ayrı noktaya operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli savcılık talimatı ile gözaltına alınırken 8 parça halinde 182.25 gram toz esrar, 4 parça halinde 56.74 gram Metamfetamin, 3 parça halinde 18.72 gram eroin, 2 parça halinde 4.62 gram taş kokain, 5.20 gr Esrar ve hassa teraziler ele geçirildi.

Yakalamalar sonucunda 11 şahıs hakkında adli tahkikat başlatılırken, şüphelilerden Ş.A., E.D., T.K

Ve C.C. savcılık talimatı sonrası gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. - MUĞLA

Marmaris, Narkotik, Fethiye, Menteşe, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 10:59 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu tacirlerine gece baskını - Son Dakika
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