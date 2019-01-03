Uyuşturucu Tacirlerine Geçit Verilmedi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir yıl içinde yapılan operasyonlarda uyuşturucu tacirlerine büyük darbe indirdi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir yıl içinde yapılan operasyonlarda uyuşturucu tacirlerine büyük darbe indirdi.



Kocaeli'de geride bırakılan 2018 yılında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu satıcılarına rahat nefes aldırmadı. Düzenlenen operasyonlarda toplamda 142,71 gram esrar,18 bin 364 kök hint keneviri, 242 gram kenevir tohumu, 1 ton 380 kilogram 757 gram eroin, 1 kilogram 326 gram sentetik kannabinoid(bonzai), 7 bin 147 adet ecstasy, 41 adet kaptagon, 2 kilogram 438 gram metamfetamin, 251 bin 617 Adet sentetik ecza, 59 kilogram 86 gram skung, 800 kilogram 119 gram kokain, 1.20 miligram lsd, 48 kilogram 608 gram afyon sakızı ve 426 litre asetik anhidrat maddesi elde edildi. - KOCAELİ

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