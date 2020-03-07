Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyorlar - Son Dakika
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Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyorlar

7 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde emniyet mensupları tarafından yapılan operasyonlarda üstlerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyorlar, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde emniyet mensupları tarafından yapılan operasyonlarda üstlerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün gece 2'si uyuşturucu ticaretinden biri de 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 3 kişi emniyet güçleri tarafından yakalandı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Asayiş ekipleri durumlarından şüphelendi


Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri Albayrak Mahallesinde 03.45'te devriye gezdikleri sırada durumlarından şüphelendikleri M.K. (40) ve K.S. (22) isimli şahısları durdurarak üst araması yaptı. Yapılan aramada M.K. isimli şahıs üzerinde satışa hazır halde yaklaşık 24 gram kristal ve 2 gram esrar diye tabir edilen beyaz kağıda sarılı uyuşturucu madde ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alınan şahısların üzerinden çıkan yaklaşık 5 bin TL'ye de el konuldu. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Araması bulunan bir kişi tutuklandı


Yine Turgutlu ilçesinde hırsızlık ve yaralama gibi suçlardan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve hakkında arama kararı bulunan H.T.'nin yerini tespit eden ekipler düzenledikleri operasyonla aranan şahsı gözaltına aldı. H.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:20 Kaynak: İHA
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