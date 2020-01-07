Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 15 gözaltı - Son Dakika
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Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 15 gözaltı

6 saat önce

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 15 gözaltı, System.String[]

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlattı. İl merkezinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı. Şahısların evlerinde narkotik köpeğinin de yardımıyla yapılan aramada 686 gram metamfetamin, 30 gram bonzai, 470 gram esrar, 9 adet extacy hap, 2 adet captagon hap, 1 adet 7.65 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve yarım gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:39 Kaynak: İHA
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