Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon

Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon

44 dakika önce

Balıkesir polisi İstanbul'dan, Balıkesir'e çok sayıda uyuşturucu hap getiren tacirleri yakaladı.

Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon, System.String[]
Balıkesir polisi İstanbul'dan, Balıkesir'e çok sayıda uyuşturucu hap getiren tacirleri yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürütülmekte olan projeli operasyon dosyası kapsamında S.A., M.D. ve O.B. adlı şahısların Balıkesir'e İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine operasyon kararı aldı. Uyuşturucuların bulunduğu araç uygulama noktasından kurtulmak amaçlı kırsal mahalle yollarına girdikleri esnada araca operasyon düzenlendi. Kırsalda yakalanan araçta yapılan aramada 994 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta yakalanan S.A., M.D. ve O.B. adlı şahıslar gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 09:43 Kaynak: İHA

İstanbul, Balıkesir, 3. Sayfa
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