Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı - Son Dakika
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Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı

7 saat önce

Gaziantep'te polis, uyuşturucu tacirlerinin evine yaptığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirirken 3 kişiyi gözaltına aldı.

Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı, System.String[]

Gaziantep'te polis, uyuşturucu tacirlerinin evine yaptığı operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirirken 3 kişiyi gözaltına aldı.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güneykent Mahallesi'nde bir ikamette S.G. isimli şahısın uyuşturucu madde sattığı bilgisinin alınması üzerine ikameti takibe aldı. Takip sırasında ikamete girip çıkan 3 şahsın ekiplerce yapılan üst aramasında 0,65 gram metamfetamin maddesi bulundu. Ekipler, belirlenen adrese yaptığı operasyonda ise iki ayrı fişek halinde toplamda 3.70 gram metamfetamin, 4.60 gram esrar, 1 adet kurusıkıdan çevirme ruhsatsız tabanca ve 2 adet 7.65 fişek ile 1 adet tek kırma kısa dipçik ruhsatsız tüfek ve 25 adet fişek ele geçirdi.


Yakalanan şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlerin yapıldığı belirtildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:21 Kaynak: İHA
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