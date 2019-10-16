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Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı

29 dakika önce

Konya'da polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 4 gözaltı, System.String[]

Konya'da polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında 4 şüpheliyi belirleyen polis, fiziki takibin ardından belirlenen şahısların adreslerine baskın yaptı. Baskınlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların evlerinde yapılan aramalarda 970 adet ecstasy hap, 2.4 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KONYA

Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:31 Kaynak: İHA
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