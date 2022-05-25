Uyuşturucu tacirlerine otomobilde baskın - Son Dakika
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Uyuşturucu tacirlerine otomobilde baskın

25.05.2022 11:45

Uyuşturucu tacirlerine otomobilde baskınAKSARAY Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma, 2 şüpheliyi otomobilde suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Uyuşturucu tacirlerine otomobilde baskın

AKSARAY Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma, 2 şüpheliyi otomobilde suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik geniş çaplı çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri Aksaray'ın merkeze bağlı Yenikent beldesinde 2 şüphelinin uyuşturucu madde imal ederek hem kullandıklarını hem de ticaretini yaptıklarını belirledi. Osman A. ve Bahar T. isimli 2 şahsı teknik ve fiziksel olarak takibe alan jandarma istihbarat ekipleri bir süre yapılan takibin ardından yeterli delil ve bulgularla birlikte operasyon için düğmeye bastı. Şahısların kullandığı otomobile yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli de satışa hazırladıkları uyuşturucu maddelerle birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda 25 gram eroin ve 20 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Aksaray İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uyuşturucu tacirlerine otomobilde baskın
Uyuşturucu tacirlerine otomobilde baskın
Uyuşturucu tacirlerine otomobilde baskın
Uyuşturucu tacirlerine otomobilde baskın

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu tacirlerine otomobilde baskın - Son Dakika


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