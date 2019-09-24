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Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını

36 dakika önce

Uyuşturucu tacirlerine şafak baskınıİSTANBUL - İstanbulBaşarılı operasyonlarla uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabaha karşı Kartal ilçesinde bir çok adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını

İSTANBUL - İstanbulBaşarılı operasyonlarla uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabaha karşı Kartal ilçesinde bir çok adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Açılmayan kapılar kırıldı

Kartal ilçesinde ağırlıklı olarak gerçekleştirilen operasyonda polisin baskın yaptığı adreslerde açılmayan kapılar kırılarak adreslere girildi. 2 aylık takip sonucu operasyon düğmesine basan Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri 20 adrese Özel Harekat Polislerinin desteği ile eş zamanlı girerek 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyona polis helikopteri havadan destek verirken gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bir miktar uyuşturucu ve tabanca bulundu

Baskının gerçekleştirildiği adreslerde satışa hazır halde bulunan uyuşturucu maddelerin yanı sıra bir adet tabanca da bulundu.

Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını

Kartal, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 07:54 Kaynak: İHA
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