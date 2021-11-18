Üye Girişi
Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu...16 gözaltı - Son Dakika

Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu...16 gözaltı

18.11.2021 19:00

Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu...16 gözaltıOSMANİYE Osmaniye merkezli 3 ilde 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu...16 gözaltı

OSMANİYE Osmaniye merkezli 3 ilde 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Polis helikopteri ile özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 16 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Osmaniye'nin Düziçi ilçesi merkezli Muğla ve Gaziantep'te 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik polis helikopteri ve özel harekat destekli şafak vakti operasyon düzenlendi. İstihbari çalışmalar neticesinde daha önceden belirlenen 19 ayrı adrese 150 personelin katılımıyla eş zamanlı yapılan baskında 16 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Firar olan 3 şahsın ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3.22 gram metamfetamin, 6 gram eroin, 47 adet sentetik ecza hapı, 2.17 gram esrar ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği tüfek ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu...16 gözaltı
Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu...16 gözaltı
Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu...16 gözaltı
Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu...16 gözaltı

Uyuşturucu, Osmaniye, Gözaltı, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu...16 gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 18 Kasım Perşembe günü vaka sayıları 19:45 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 18 Kasım Perşembe günü vaka sayıları Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi 17:35 Merkez Bankası faiz indirdi, dolar tutulamıyor! Akşener de Kılıçdaroğlu'nun çağrısını yineledi Galatasaray'da dev derbi öncesi alarm! 17:16 Galatasaray'da dev derbi öncesi alarm!
Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! 15:44 Taş ocağındaki bekçiden köpeğe cinsel saldırı! Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! 15:18 Merkez'in faiz kararı muhalefet liderlerinin tepkisini çekti! Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik 15:04 Türkiye'nin tek aktif volkanı olan Hasan Dağı'nda hareketlilik
Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi 14:42 Anne 14 yaşındaki kızının gözleri önünde cinsel ilişkiye girdi Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 14:24 Merkez Bankası faiz kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Artık dur Erdoğan" tepkisi

Son Dakika Haberleri
20:02 Burak Elmas'tan sahiplendiği Simba'ya samimi sitem! Paylaşımı herkesi gülümsetti
19:45 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu yayınladı! 18 Kasım Perşembe günü vaka sayıları
19:40 18 gündür evli olduğu eşini başından vuran polise 3 suçtan 34 yıl hapis istendi
19:36 Son Dakika: Türkiye'de 18 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 226 kişi vefat etti, 22 bin 234 yeni vaka tespit edildi
19:28 Çaresiz aile seferberlik başlattı! 4 gün önce evden çıkan 17 yaşındaki gençten hala haber alınamıyor
19:23 Fenerbahçe'de şaşırtan Pelkas depremi! Taraftarın favorisi Yunan yıldız takasta kullanılabilir
19:20 Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının gecikmeli olarak açıklanmasının sebebi ortaya çıktı
19:18 Faiz kararı Borsa'nın da zirve yapmasına sebep oldu
18:58 Büyük derbiye çok az kaldı! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçında muhtemel 11'ler
18:37 Türkiye'den Ege Denizi için Navtex ilanı yayımlandı
Burak Elmas'tan sahiplendiği Simba'ya samimi sitem! Paylaşımı herkesi gülümsetti Burak Elmas'tan sahiplendiği Simba'ya samimi sitem! Paylaşımı herkesi gülümsetti         
20:02
Gökyüzünde yarın gece son 6 asrın en uzun Ay tutulması yaşanacak Gökyüzünde yarın gece son 6 asrın en uzun Ay tutulması yaşanacak         
19:16
TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı TÜSİAD, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepkili: Merkez Bankası esas hedefini unutmamalı         
17:20
Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok Derbi yaklaşırken: Fenerbahçe kadrosunda Galatasaray'a gol atan hiçbir futbolcu yok         
15:54
Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı Gelin ve damat, gerdek öncesi kıldıkları namazın görüntülerini paylaştı         
15:40
Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var? Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var?         
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü         
14:45
Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi Son dakika: Faiz kararı sonrası dolar 11 lirayı aşarak rekor tazeledi         
14:25
Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü Son dakika! Merkez Bankası politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 15'e düşürdü         
14:06
Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi Karısını öpmek için Hamdi Alkan'dan izin istedi         
13:42
Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam Numan Kurtuluş'tan asgari ücret zammı sinyalleri: Yüzde 25-30 oranında zam         
13:33
İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi İngiltere, savaş uçağının enkazını Rusya'dan önce imha ederek bilgilerin çalınmasını önledi         
13:17
Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak Profesörden garip çağrı: Mars'tan derhal çıkın, yoksa uzaylılar dünyaya saldıracak         
13:15
Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu! Türk defineci kazı sırasında taş kesilmiş yılan buldu!         
12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu Osman Öcalan'ın cenazesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyor         
11:23
Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz? Ödüllü çay demleme tekniğini biliyor musunuz?         
10:27
Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini ileri süren Ece Ronay, 2 milyon TL'lik cip aldı         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2021 20:09:30. #1.12#
SON DAKİKA: Uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu...16 gözaltı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement