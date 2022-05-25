Uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon: Polisin geldiğini gören torbacı uyuşturucu dolu poşeti camdan attı - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon: Polisin geldiğini gören torbacı uyuşturucu dolu poşeti camdan attı

25.05.2022 06:42

Uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon: Polisin geldiğini gören torbacı uyuşturucu dolu poşeti camdan attı İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon: Polisin geldiğini gören torbacı uyuşturucu dolu poşeti camdan attı

İSTANBUL - İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gaziosmanpaşa'da polisin evine baskın düzenlediği torbacı, poşetin içine koyduğu fişeklenmiş haldeki uyuşturucuları camdan aşağı attı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde 29 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda özel harekat timleri de destek verdi.

26 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında evlerde yapılan incelemelerde satışa hazır halde çok sayıda (fişeklenmiş) uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uyuşturucu ve iki adet tabanca ele geçirildi

Operasyonu kapsamında Gaziosmanpaşa'da bulunan 3 katlı binanın 1'inci katındaki daireye baskın yapıldı. Polisin geldiğini fark eden şüpheli, satışa hazır haldeki uyuşturucu dolu poşeti pencereden aşağıya attı. Atılan uyuşturucu polis tarafından bulundu. Adreste yapılan aramada 2 tabanca ele geçirildi. Yapılan arama sonrasında adresteki şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon: Polisin geldiğini gören torbacı uyuşturucu dolu poşeti camdan attı
Uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon: Polisin geldiğini gören torbacı uyuşturucu dolu poşeti camdan attı
Uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon: Polisin geldiğini gören torbacı uyuşturucu dolu poşeti camdan attı
Uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon: Polisin geldiğini gören torbacı uyuşturucu dolu poşeti camdan attı
Uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon: Polisin geldiğini gören torbacı uyuşturucu dolu poşeti camdan attı

YORUMLAR
500
Uyuşturucu kaçakçılığından tutuklu yargılanan Ali Osman Akat tahliye edildi Uyuşturucu kaçakçılığından tutuklu yargılanan Ali Osman Akat tahliye edildi Muğla'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı Muğla'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı
Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa, Uyuşturucu, Narkotik, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon: Polisin geldiğini gören torbacı uyuşturucu dolu poşeti camdan attı - Son Dakika


Son Dakika
01:06 MetroPOLL Araştırma'nın son anketinden çarpıcı sonuç! İlk defa oy kullanacak gençler CHP'yi tercih etti
00:39 Ensar Vakfı'ndan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "ABD'ye para transferi" iddiasına cevap: FETÖ kumpaslarını andırıyor
00:38 Bursa'da bir adam bankta tartıştığı arkadaşını öldürüp aynı silahla canına kıydı!
23:53 Yürek parçalayan ayrıntı! Pençe-Kilit Operasyonu şehidi son paylaşımıyla duygulandırdı
23:45 ABD'de bir ilkokula saldırı düzenlendi! 14'ü çocuk 16 kişi yaşamını yitirdi
23:20 Krom madeninde göçük! 1 işçi mahsur kaldı
23:18 İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, eski belediye başkanını hedef alan açıklamalar yaptı: Adeta hanım koleksiyonu yapıyor
22:49 AK Partili Hamza Dağ'dan, Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoya tepki geldi: Kendisine verilen görevi yerine getirdi
22:36 Saat 22.00'de açıklayacağım demişti! Kılıçdaroğlu: Ensar ve TÜRGEV, ABD'ye 1 milyar lira transfer etti
22:05 Erdoğan'ı kızdıracak açıklama: İsveç ve Finlandiya, NATO toplantısına katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 08:00:10. #1.12#
SON DAKİKA: Uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon: Polisin geldiğini gören torbacı uyuşturucu dolu poşeti camdan attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement