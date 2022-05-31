Uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon - Son Dakika
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Uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon

31.05.2022 07:14

Uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon

İSTANBUL - İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Küçükçekmece ve Avcılar'da 36 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde 29 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda özel harekat timleri de destek verdi. Operasyonda baskın yapılan evler didik didik aranırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Adresteki şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon
Uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon
Uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon
Uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon

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Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Narkotik, İstanbul, Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon - Son Dakika


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