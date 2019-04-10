Uyuşturucu Tacirlerine Yönelik Operasyonda 3 Tutuklama
1 saat önce
Gaziantep'te uyuşturucu tacirleri ve silah satışı yapan şahıslara yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:31 Kaynak: İHA
'te uyuşturucu tacirleri ve silah satışı yapan şahıslara yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde uyuşturucu madde ve silah satışı yapıldığı yönünde gelen ihbarlar üzerine harekete geçti. Ekipler, yapılan operasyon sonucu 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 314 adet dolu fişek, 13.5 gram satışa hazır vaziyette metamfetamin uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 535 TL ele geçirdi. Ekipler, iş yerinde bulunan E.E., M.Ö., A.E.Y., M.Y. ve C.K. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.E.Y., M.Y. ve C.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Polis Memuru, Kendisine Saldıran Madde Bağımlısı Şahsı Tabancayla Vurdu
Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar
Cani Koca, Kayınpederinin Evini Bastı, Karşısına Çıkanı Vurdu: 2 Ölü, 1 Yaralı
Ölen Babasından Kalan Miras, Talihsiz Vatandaşı İsyan Ettirdi