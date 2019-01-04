Uyuşturucu tacirlerini drone ile takip edip, kıskıvrak böyle yakaladılar Bursa
'nın Gemlik
ilçesinde plaka tanıma sistemi ve drone ile takip edilen uyuşturucu taciri nefes kesen operasyonla yakalandı
BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde plaka tanıma sistemi sayesinde ağa takılan bir uyuşturucu taciri, drone ile havadan yapılan takiple yakalandı. Drone ile yeri tespit edilen zanlı ekiplerin nefes kesen takibiyle yakalandı. O anlar drone kamerasıyla anbean kaydedildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik İHA (İnsansız Hava Aracı
) destekli amansız mücadelesi devam ediyor.
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin S.Ü. ve Ö.E. isimli şahısların motosikletle kurye yöntemiyle uyuşturucu ticareti yaptıkları yönünde aldıkları ihbar üzerine şüpheli şahısları takibe aldı. Şahısların eşkalleri ve kullanmış oldukları araçları tespit edilerek İHA Takip Sistemi'ne yüklenmesi üzerine Gemlik Emniyet Müdürlüğü'ne ait gece görüşüne sahip termal İHA'lar sabahın erken saatlerinde Komuta Merkezi'ne uyarı vererek bahse konu araçların takibe düştüğünü bildirdi.
"Motosiklete 4 kilogram uyuşturucu zulalamış"
Bunun üzerine komuta merkezinin yönlendirmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler güzergahta tertibat alarak şüpheli şahısları fiziki takibe almaları üzerine şahıslar, polis ekiplerinin ikazlarına rağmen durmayarak kaçmaya başladılar. Yapılan amansız takibin ardından şahısların kullanmış oldukları 34 TJ plakalı araç ve 34 TM plakalı motosiklet durdurularak şahıslar kıskıvrak gözaltına alındı. Yapılan aramada ise motosikletin zula diye tabir edilen bölgesinden 4 bin kişiyi zehirleyebilecek 4 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi.
"İki zanlı da tutuklandı"
Zanlıların ilk sorgusu Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılırken, Zanlılardan S.Ü. isimli şahsın cezaevi firarisi olduğu ve Uyuşturucu Ticaretinden 8 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. İki zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.