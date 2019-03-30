Uyuşturucu Tacirlerinin Cephaneliği Dikkat Çekti
4 dakika önce
Bursa narkotik polisi uyuşturucu ticareti hazırlığındaki şüphelilere operasyon düzenledi.
Bursa
narkotik polisi uyuşturucu ticareti hazırlığındaki şüphelilere operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken şahısların üzerinden çıkan silahlar dikkat çekti.
Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ve yakın bir tarihte satış hazırlığı içerisinde oldukları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda O.B, S.G. ve B.Y. isimli 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 87 gram metamfetamin, satışa hazır vaziyette paketlenmiş 12 çıkı halinde 45 gram esrar, bir miktar bonzai, bir miktar uyuşturucu hap, 4 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 22 adet fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:21 Kaynak: İHA
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