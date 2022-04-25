Uyuşturucu tacirlerinin "öncü araç" taktiğini polis bozdu - Son Dakika
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Uyuşturucu tacirlerinin "öncü araç" taktiğini polis bozdu

25.04.2022 13:54
Uyuşturucu tacirlerinin "öncü araç" taktiğini polis bozdu

Yalova'da, kara yolunda otomobille bir kaç kilometre önden giderek uygulama noktalarını uyuşturucu yüklü araç sürücüsüne bildiren uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandıAlınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan temin...

Yalova'da, kara yolunda otomobille bir kaç kilometre önden giderek uygulama noktalarını uyuşturucu yüklü araç sürücüsüne bildiren uyuşturucu tacirleri kıskıvrak yakalandı

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Yalova üzerinden çevre illere sevk ederek tacirlerin öncü araç taktiğini bozdu.

"Polis bizi durdurdu, gelme"

Ekipler, Yalova-İzmit kara yolunda 16 plakalı otomobili durdurdu. Araç sürücüsü E.E, bu sırada telefonla hızlı ve telaşlı vaziyette, "Polis bizi durdurdu, gelme" dedi. Araçta bulunan E.E ve N.K, gözaltına alındı.

Yol güzergahının geri kalan kısmında incelemeler yapan polis, yaklaşık 1 kilometre uzakta Altınova ilçesi girişinde, 16 plakalı başka bir aracın park halinde olduğunu belirledi. Araca yapılan şok baskında sürücü F.Y gözaltına alırken yapılan aramada kilo 950 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kara yolunda birbiriyle irtibatlı iki araç ile uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu maddeyi Gölge buldu

Polisin yaptığı diğer bir çalışmada ise durdurulan 16 plaka otomobilde narkotik maddeler arama köpeği Gölge eşlinde arama yapıldı. Aracın toprido kısmında 422,38 gram metamfetamin eele geçirildi. Araçta bulunan C.T. ve R.A çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan 45 plaka araç ve sürücüsü E.E. üzerinde yapılan aramada, 4 tabanca ele geçrildi. Şahıs adli makamlara sevk edildi. - YALOVA

Uyuşturucu tacirlerinin öncü araç taktiğini polis bozdu
Uyuşturucu tacirlerinin öncü araç taktiğini polis bozdu
Uyuşturucu tacirlerinin öncü araç taktiğini polis bozdu

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Uyuşturucu, Tragger, Yalova, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu tacirlerinin 'öncü araç' taktiğini polis bozdu - Son Dakika


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