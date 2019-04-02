Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu Tacirlerinin "Seçim" Fırsatçılığı

Uyuşturucu Tacirlerinin "Seçim" Fırsatçılığı

12 dakika önce

Kırşehir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde polisin güvenlik tedbirlerine yoğunlaşmasını fırsat bilerek, piyasaya uyuşturucu hap sürmek istedikleri ileri sürülen iki kadın tutuklandı.

Uyuşturucu Tacirlerinin
Kırşehir'de, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde polisin güvenlik tedbirlerine yoğunlaşmasını fırsat bilerek, piyasaya uyuşturucu hap sürmek istedikleri ileri sürülen iki kadın tutuklandı.

Seçimin yapıldığı pazar günü batı illerinden Kırşehir'e geldikleri belirlenen ikisi kadın 4 kişinin otobüs terminalindeki hareketlerinden şüphelenen polis, şüphelileri takibe alarak, Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerini bilgilendirdi.

Cacabey Meydanı'na geldikten sonra iki gruba ayrılan şüphelilerin farklı caddelere yöneldiklerini gören ekipler, takibi sürdürdü.

İç çamaşırlarından da uyuşturucu hap çıktı

Polis, bir süre takip ettikten sonra ara sokaklarda şüpheli kadınlar B.Ö. ve G.M. ile erkekler K.Ö. ve S.Ö'yü durdurarak üzerilerinde arama yaptı.

Kadınların çantalarında, cüzdanlarında, iç çamaşırlarında ve elbiselerinin ceplerinde 495 adet uyuşturucu hap ile 26 gram esrar ele geçirildi.

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Kırşehir Adliyesine götürüldü.

Şüphelilerden B.Ö. ve G.M. tutuklandı. K.Ö. ve S.Ö. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Karı koca olan B.Ö. ve K.Ö. ile akrabaları G.M. ve S.Ö'nün, sorgularında uyuşturucu hap ve esrarın bir kısmını Kırşehir'de satmayı planladıklarını, bir kısmını ise dağıtıcılar vasıtasıyla çevre illere göndermeyi hedeflediklerini söyledikleri öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:28 Kaynak: AA

Kırşehir, Güncel
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