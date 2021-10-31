Uyuşturucu tartışmasında kolundan bıçaklanan genç gözyaşlarını tutamadı: Sensin o yalamık dedim, koluma batırdı - Son Dakika

Antalya'nın Muratpaşa İlçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, uyuşturucu bağımlılarının mesken edindiği bir apartmanın altında Mert O. ile yeni tanıştığı Zeliha Ö. arasında, iddiaya göre uyuşturucu paylaşımından dolayı tartışma çıktı.

''BANA 'YALAMIK' DEDİ''

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zeliha Ö., Mert O.'yu kolundan bıçakladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bıçakla yaralanan ve sürekli ağlayan Mert O., tanımadığı kadının kendisini bıçakladığını belirterek, "Bir şey istemeye kalmadı. Merdivenden inerken 'Yalamık' dedi. Ben de 'Sensin o yalamık' dedim. Bıçağı çıkardı. Koluma batırdı. Zaten olay çıkartan biriymiş" dedi.

BIÇAKLI SALDIRGAN KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU: YANLIŞLIKLA ÇİZDİM

Gözaltına alınan Zeliha Ö. ise polis aracına götürülürken, "Neden bıçakladın?" sorusuna "Elimle yanlışlıkla çizdim" dedi. Zeliha Ö'nün, 'Çizdim' sözüne tepki gösteren Mert O. ise "Yok abi bıçağı direkt soktu" dedi.

UYUŞTURUCU İÇİN KAVGA ETTİKLERİ İDDİA EDİLDİ

Olay yerine gelen Mert O.'nun arkadaşı Gizem K., bıçaklayanı tanımadığını belirterek, "Aralarında uyuşturucu muhabbetinden dolayı sözlü tartışma geçmiş. Biz de anlayamadık. Bir kadın olarak kendisine yakıştıramadık. Kadına da erkeğe de şiddete hayır" diye konuştu.

Mert O., ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Zeliha Ö. polis merkezine götürüldü.