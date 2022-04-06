Uyuşturucu taşıyan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Burdur'da uyuşturucu taşıdığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Burdur'da ihbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehre uyuşturucu getireceği öğrenilen 4 şüpheliyi takibe aldı. Şüphelilerin Bucak- Antalya karayolu üzerinde durdurulan araçlarında yapılan aramada 6 gram eroin, 4 adet uyuşturucu hap ve bir adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - BURDUR