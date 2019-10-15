Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu temin eden 3 şahıs tutuklandı
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Uyuşturucu temin eden 3 şahıs tutuklandı

2 saat önce

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uyuşturucu temin eden 3 şahıs tutuklandı, System.String[]

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde uyuşturucuyla alakalı yapılan çalışmalar kapsamında 387 gram esrar, 210 gram bonzai, 44 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla alakalı olarak uyuşturucu kullanan 48 kişi ve uyuşturucu temini yaptıkları tespit edilen 7 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan uyuşturucu temin edilen 7 kişi Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan 7 şahıstan 3'ü tutuklandı.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:05 Kaynak: İHA
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