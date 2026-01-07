Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılanMümine Senna Yıldız'ın testi pozitif çıktı. Dün testi pozitif çıkan Yıldız bugün hesabından ayet paylaştı.

MÜMİNE SENNA YILDIZ'DAN PAYLAŞIM

Yıldız paylaşımında Hicr Suresi 97. ayete yer verdi. Paylaşımda, "Yemin olsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını çok iyi biliyoruz..." ifadeleri yer aldı.

EVİNDE 5 GRAM ESRAR BULUNDU

Gözaltı sırasında Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirilmişti.