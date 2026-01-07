Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı
07.01.2026 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında test sonucu pozitif çıkan ve evinde uyuşturucu aparatları bulunan Mümine Senna Yıldız, sosyal medya hesabından ayet paylaştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılanMümine Senna Yıldız'ın testi pozitif çıktı. Dün testi pozitif çıkan Yıldız bugün hesabından ayet paylaştı.

MÜMİNE SENNA YILDIZ'DAN PAYLAŞIM

Yıldız paylaşımında Hicr Suresi 97. ayete yer verdi. Paylaşımda, "Yemin olsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını çok iyi biliyoruz..." ifadeleri yer aldı.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

EVİNDE 5 GRAM ESRAR BULUNDU

Gözaltı sırasında Mümine Senna Yıldız'ın evinde yapılan aramada 5 gram esrar ve esrar öğütme aparatı ele geçirilmişti.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "uyuşturucu" soruşturması kapsamında Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Mümine Senna Yıldız gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar Adli Tıp'a götürüldü. Dört kişi işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı. Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren şüphelilerin tahlil sonuçları dün çıktı.

Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu, Mümine Senna Yıldız, kickboksçu Recep Men, İsmail Ahmet Akçay, Yiğit Macit, Gizem Türedi, Mehmet Ali Gül'ün test sonuçlarında 'kokain' pozitif çıktı. Oyuncu İrem Sak'ın ve fenomen Danla Biliç'in test sonucu ise negatif çıktı.

Sosyal Medya, Ünlüler, Medya, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • VillaUmut VillaUmut:
    ‘Bakara makara’ mı dedi? Deseydi belki bir ülkede büyükelçi olurdu :)) 19 9 Yanıtla
  • Depechs Modes Depechs Modes:
    bakara makara de kesin bir yerlere gelirsin 11 7 Yanıtla
  • Neset null Neset null:
    uyuşturucu kullandığı tespit edile herkes ayet kuran paylasiyo iyice zivanadan ciktilar 14 0 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya Ersin Çetinkaya:
    bu aralar g.tü sıkışan ayet paylaşıyor 2 0 Yanıtla
  • Cengiz Sahin Cengiz Sahin:
    tabiii tabiiii 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışından gelen TIR’lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu Tavuklarına yem vermek için gittiği bahçede ölü bulundu
Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali Ole Gunnar Solskjaer için geri dönüş ihtimali
Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi Elinde telefonla dükkana girdi, yaptıklarına kimse anlam veremedi
Quinten Timber’dan Fenerbahçe ve Galatasaray’a cevap Quinten Timber'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a cevap
Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu Megakentte lodosa rağmen denize girmenin bedeli ağır oldu

17:17
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
Cuma namazı çıkışı cemaate domuz kavurması yediren şahısla ilgili bomba iddia
16:44
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye imza attı
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye imza attı
16:11
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
Kentteki su kesintisine isyan eden kadın: Belediyenin önünde çırılçıplak soyunmak istiyorum
15:28
Suriye ordusu, Halep’te terör örgütü YPG’ye karşı operasyon başlattı
Suriye ordusu, Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı operasyon başlattı
14:45
Görüntü Türkiye’nin yanı başından Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 17:40:30. #7.11#
SON DAKİKA: Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.