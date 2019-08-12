Uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Eyüpsultan'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Eyüpsultan'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Temmuz'da Akşemsettin Mahallesi Alperen Caddesi üzerinde tedirgin davranışlar sergileyen bir kişiyi durdurdu.

Şüpheli Hamza D'nin (22) üst aramasında 2 buçuk gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelinin uyuşturucu maddeyi iki kişiden satın aldığını söylemesi üzerine, Deniz K. (25) ve Kader D. (33) gözaltına alındı.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında 11 şeffaf poşet içerisinde 9,20 gram uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 370 lira ile 2 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Kader D'nin 2 ruhsatsız silah bulundurma ve uyuşturucu ticaretinden aranmasının bulunduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Hamza D. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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