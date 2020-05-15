'Uyuşturucu ticareti'nden gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

OSMANİYE'de, uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Mayıs günü, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alınırken, 101,06 gram eroin ve 217,99 gram bonzai ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ş. ve M.Ş. mahkemece tutuklanırken, O.Ç. ve B.Ç.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polisin, uyuşturucu ile mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.