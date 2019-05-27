Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl 4 ay hapis

Uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl 4 ay hapis

4 saat önce

KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan işçi Erdi İnekci (30), 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Uyuşturucu ticareti sanığına 8 yıl 4 ay hapis, System.String[]
KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan işçi Erdi İnekci (30), 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL adli para cezasına çarptırıldı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 18 Kasım 2017'de merkez Melikgazi ilçesinde yapılan operasyonda bir otomobil durduruldu. Otomobilde bulunan Erdi İnekci'nin üzerinde yapılan aramada 2,75 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan Inekci, 'uyusturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.
'TİCARETİNİ YAPMADIM'
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında Erdi İnekci hazır bulundu. Uyuşturucu kullanıcısı olduğunu söyleyen sanık İnekci, "Bu işin kesinlikle ticaretini yapmadım. Uyuşturucuyu zaman zaman kullandım. Kullandığım için de pişmanım" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Erdi İnekci'yi, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL adli para cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.


- Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:46 Kaynak: DHA
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