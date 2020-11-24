Uyuşturucu ticareti sanığına 9 yıl hapis ve 50 bin TL para cezası - Son Dakika

KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan A.Ç. (35), 9 yıl 2 ay hapis ve 50 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de polis ekipleri, 13 Mayıs'ta, merkez Kocasinan ilçesinde yapılan yol kontrolünde, A.Ç.'nin bulunduğu otomobili durdurdu. A.Ç.'nin üzerinde yapılan aramada, iç çamaşırına gizlediği 52 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ç., tutuksuz yargılanmak üzere salıverilirken, hakkında 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan dava açıldı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında, tutuksuz sanık A.Ç. ile avukatı yer aldı. Üzerinde bulunan uyuşturucuları kullanmak için aldığını, ticaret yapma amacı olmadığını öne süren A.Ç., suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, A.Ç.'yi 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 9 yıl 2 ay hapis ve 50 bin TL para cezasına çarptırdı. Heyet, Yargıtay sürecini dikkate alarak, sanığın tutuksuzluk halinin devamına hükmetti.