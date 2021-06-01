Uyuşturucu ticareti sanığına hapis ve para cezası - Son Dakika

KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan G.Ç. (30) adlı kadın, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Kayseri- Malatya yolunda, geçen yıl 19 Aralık'ta, uygulama yapan polis ekipleri, Doğu Anadolu Bölgesi'nden gelen otobüste arama yaptı. G.Ç. adlı kadın yolcunun üzerinde, 450 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan G.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, hakkında 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan dava açıldı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında G.Ç., hazır bulundu. Üzerine atılı suçlamaları reddeden G.Ç., uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, beraatini istedi.Mahkeme heyeti, G.Ç.'yi 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin TL para cezasına çarptırdı.