Uyuşturucu ticareti suçundan aranan 1 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahısların deşifresine yönelik yapılan sokak çalışmasında 3 şüpheli yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan sokak çalışmasında Fatih Sultan Mehmet mahallesi Göre yolu üzerinde durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araç içerisinde bulunan E.M., U.S. ve M.A.'nın üzerlerinde ve araç içerisinde yapılan aramada 0,85 gram metafetamin, 1 adet av tüfeği ve 11 adet dolu fişek ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerden U.S.'nin uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan yakalama kararı ile arandığının tespit edilmesinin ardından U.S. ve beraberindekiler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.S. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken E.M. ve M.A.'ya ise adli işlem yapıldı. - NEVŞEHİR