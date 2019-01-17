Uyuşturucu Ticareti Suçundan Cezası Bulanan Cezaevi Firarisi Tutuklandı
1 saat önce
Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun
'da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay kesinlemiş hapis cezası bulunan ve cezaevinden firar ettiği tespit edilen M.Ç., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.Ç., adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:06 Kaynak: İHA
17 Yaşındaki Kıza Zorla Fuhuş Yaptıran Kadın, Gözaltına Alındı
Kanyonda Ölü Bulunan Genç "Atlamak İçin Burayı Seçtim" Dediği Videoyu Ailesine Göndermiş
17 Yaşındaki Kız Çocuğunu Fuhşa Zorlayan Kadın, Yakayı Ele Verdi
Evin Bahçesine Dalan Leopar, 3 Yaşındaki Çocuğu Parçalayarak Öldürdü