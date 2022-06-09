Uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan sanık: "Hassas teraziyi kazıklanmamak için kullanıyordum" - Son Dakika
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Uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan sanık: "Hassas teraziyi kazıklanmamak için kullanıyordum"

09.06.2022 14:27
Uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan sanık: "Hassas teraziyi kazıklanmamak için kullanıyordum"

Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan tutuklu bulunan 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli'de uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan tutuklu bulunan 5 sanığın yargılanmasına başlandı. Uyuşturucu madde satışı yapmadığını söyleyen sanıklardan A.L., "İş yerinde bulunan uyuşturucu madde bana aittir. İçmek amacıyla kullanıyorum ancak satmıyordum. İş yerimde bulunan hassas teraziyi uyuşturucu alırken kazıklanmamak için kendimle götürüp maddeyi tartıyordum" dedi.

Kocaeli'de uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, olayın şüphelilerini fiziki takibe aldı. Ekiplerin çalışması neticesinde M.S., S.Ç., A.L., Y.Ç. ve Ş.H. isimli şahıslar gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan Ş.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 4 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Hassas teraziyi kazıklanmamak için kullanıyordum"

Haklarında "Uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan dava açılan sanıkların Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuklu sanıklar M.S., S.Ç., A.L., Y.Ç, tutuksuz sanık Ş.H. ve avukatları katıldı. Savunması alınan sanıklardan A.L., "İş yerinde bulunan uyuşturucu madde bana aittir. İçmek amacıyla kullanıyorum ancak satmıyordum. İş yerimde bulunan hassas teraziyi uyuşturucu alırken kazıklanmamak için kendimle götürüp maddeyi tartıyordum. Uyuşturucu madde satmadım, suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi istiyorum" dedi.

"Uyuşturucu kullandığım için pişmanım"

Uyuşturucu satmadığını söyleyen M.S., "Olay günü bana ait telefonu S.Ç.'ye satmak üzere buluştuk. Önce anlaştık ancak daha sonra telefonun garantisi olmadığı için almaktan vazgeçti. İlk görüştüğümüzde S.Ç.'nin yanında kimse yoktu. Akşam kendisiyle tekrar buluştuk ve yanında M.G. isimli şahıs vardı. Aramızda uyuşturucu ticareti geçmedi. S.Ç.'nin üzerinde uyuşturucu olduğunu ve kullandığını bilmiyordum, üstünde uyuşturucu olduğunu karakolda öğrendim. Ben olayın gerçekleştiğinde uyuşturucu madde kullanıyordum ancak kimseye uyuşturucu madde vermedim. Evde uyuşturucu madde kullanamadığım için A.L.'nin iş yerine gidip uyuşturucu kullanıyordum. S.Ç. ile M.G.'ye uyuşturucu temin ettiğimiz yalandır, suçu kabul etmiyorum. Uyuşturucu kullandığım için pişmanım, beraat ediyorum" diye konuştu.

"M.S. beni sakinleştirmek için içimlik uyuşturucu verdi"

6 yıldır uyuşturucu madde kullandığını söyleyen S.Ç., "Olay günü telefon alışverişi sebebiyle M.S. ile 2-3 defa buluştuk. Önceden parasını ödedim ancak garantisi olmadığı için vazgeçtim. Daha sonra verdiğim parayı geri istedim. M.S. ile aramızda tartışma çıktı ve beni sakinleştirmek için içimlik uyuşturucu verdi. Daha sonra ayrıldık ve polis ekipleri tarafından yakalandık" şeklinde konuştu.

Mütalaa verildi

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıklardan Ş.H.'nin beraatine diğer 4 sanığın ise "Uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama" suçundan cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme heyeti, avukatların süre talep etmesi üzerine duruşmayı erteledi. - KOCAELİ

Uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan sanık: Hassas teraziyi kazıklanmamak için kullanıyordum
Uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan sanık: Hassas teraziyi kazıklanmamak için kullanıyordum

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan sanık: 'Hassas teraziyi kazıklanmamak için kullanıyordum' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan sanık: "Hassas teraziyi kazıklanmamak için kullanıyordum" - Son Dakika
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