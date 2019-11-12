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Uyuşturucu ticareti şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı

7 saat önce

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, polisi görünce kaçmaya çalışan uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 kişi, kovalamaca sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticareti şüphelileri kovalamaca sonucu yakalandı, System.String[]

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, polisi görünce kaçmaya çalışan uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 kişi, kovalamaca sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri denetleme yaparken, 3 kişi, polis görünce kaçmaya başladı. Silahlı oldukları öne sürülen kişiler, kovalamaca sırasında İskenderun Devlet Hastanesi civarında bir binaya girdi. Polisler, binanın etrafını sararken, bölgeye özel harekat ekipleri sevk edildi. Şüpheliler, kaçamayacaklarını anlayınca teslim oldu. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı. Aynı denetimlerde uyuşturucu ticareti suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi daha yakalandı. 4 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:12 Kaynak: DHA
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