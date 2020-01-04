Uyuşturucu ticareti şüphelileri serbest - Son Dakika
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Uyuşturucu ticareti şüphelileri serbest

6 saat önce

Samsun'da Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 2 kişiden biri savcı tarafından, diğeri ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticareti şüphelileri serbest, System.String[]

Samsun'da Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 2 kişiden biri savcı tarafından, diğeri ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbaratını aldıkları S.Ö. ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, şüpheli S.Ö. ile teması tespit edilen İ.Ş.M. isimli şahıs 126 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap ile Unkapanı Mahallesi Müftü Caddesi'nde yakalandı. Olayın devamında S.Ö.'nün ikametinde yapılan aramada, 57,30 gram esrar maddesi ile 20 adet uyuşturucu etkisi doğuran sentetik ecza hap ele geçirildi. İ.Ş.M. ve S.Ö. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.


Polisteki sorguları tamamlanan 2 zanlı, Samsun Adliyesine sevk edildi. İ.Ş.M., savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, S.Ö. ise nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 06:58 Kaynak: İHA
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