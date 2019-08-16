Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ticareti şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Uyuşturucu ticareti şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest

1 saat önce

Samsun'da evinin etrafındaki tarlada ekili ve kurutulmaya bırakılmış dişi Hint keneviri bitkisi ile yakalanan 1 kişi mahkemece serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ticareti şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest, System.String[]
Samsun'da evinin etrafındaki tarlada ekili ve kurutulmaya bırakılmış dişi Hint keneviri bitkisi ile yakalanan 1 kişi mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda U.K.'nin evinin etrafındaki tarlada ekili 61 kök, kurutulmaya bırakılmış yaklaşık yarım kilo dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan U.K., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcıya ifade veren U.K. tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme U.K.'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. - SAMSUN
Uyuşturucu Ticareti, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


300 lira için babasını bıçakla gasp etti
Yangında alevlerin ortasında kalan yaşlı çift, hayatını kaybetti Aşiret kızıyla fotoğrafını Facebook'a yükleyen genç, kurşun yağmuruna tutuldu Bekçilik sınavını kazanamayan adam, bekçi kıyafeti ve silahla yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 20:21:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uyuşturucu ticareti şüphelisi adli kontrol şartıyla serbest
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]